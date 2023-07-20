Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

Министерство иностранных дел (МИД) Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде. Об этом сообщается в Twitter агентства AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Barrons, в министерстве сообщили, что власти страны поручили соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его. По словам собеседника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.