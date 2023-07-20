https://news.day.az/world/1582618.html Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде
Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде
Министерство иностранных дел (МИД) Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде. Об этом сообщается в Twitter агентства AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным Barrons, в министерстве сообщили, что власти страны поручили соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных.
Ранее сообщалось, что сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его. По словам собеседника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.
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