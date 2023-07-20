https://news.day.az/world/1582619.html Китай запустил четыре метеорологических спутника
Китай запустил четыре метеорологических спутника
Китайская ракета Kuaizhou-1A запустила четыре метеорологических спутника. Об этом сообщает Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Носитель стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае. Спутники, предназначенные для предоставления коммерческих услуг по сбору метеоданных, успешно выведены на околоземную орбиту.
Проведенный пуск стал 21-м для Kuaizhou-1.
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