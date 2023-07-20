Китай запустил четыре метеорологических спутника

Китайская ракета Kuaizhou-1A запустила четыре метеорологических спутника. Об этом сообщает Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Носитель стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае. Спутники, предназначенные для предоставления коммерческих услуг по сбору метеоданных, успешно выведены на околоземную орбиту.

Проведенный пуск стал 21-м для Kuaizhou-1.