Найдено самое дешевое жилье в Нью-Йорке

В Нью-Йорке нашли самое дешевое жилье, выставленное на продажу. Его стоимость составляет 80 тысяч долларов, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о студии, которая располагается в нейборхуде Джамейка в боро Куинс. Внутри просторного жилья деревянный пол, полностью оборудованная кухня и смежная со спальней гостиная. Апартамент находится в здании 1963 года постройки, жильцы имеют доступ к лифту, прачечной и гаражу.

Собственник согласен продать объект при условии, если годовой доход покупателя составляет 40 тысяч долларов последние три года, а собственный капитал - 25 тысяч долларов. Невысокая цена апартамента обусловлена районом. По словам президента консалтинговой компании Миллер Самуэль Джонатана Миллера, местные студии всегда продаются относительно дешево, однако их редко выставляют на продажу.