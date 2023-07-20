Дипведомство ЕС призывает блок к взаимодействию с Турцией

Дипломатия ЕС призывает блок искать конструктивного взаимодействия с Турцией после переизбрания президентом Тайипа Эрдогана и геополитических последствий конфликта в Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на документ дипведомства ЕС, передает Day.Az.

Как отмечается, в четверг главы МИД ЕС будут обсуждать требование Эрдогана относительно новых шагов Брюсселя по переговорам о членстве Турции в ЕС. Как пишет издание, чиновники в ЕС считают, что требование турецкого лидера сводится к его желанию расширить доступ к таможенному союзу ЕС, либерализации визового режима для граждан Турции и расширения помощи Анкаре, связанном с управлением миграцией.

"(Главам МИД следует обратить внимание на то, где - ред.) ЕС мог бы сосредоточить усилия на укреплении и увеличении своего влияния в отношениях с Турцией... В свете изменения геополитического контекста важно обсуждать движение вперед в отношениях между ЕС и Турцией в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - цитирует издание текст документа.

Согласно газете, выводы министров лягут в основу доклада Еврокомиссии об отношениях между ЕС и Турцией, который будут обсуждать лидеры ЕС позднее в 2023 году. Два европейских чиновника заявили изданию, что продление истекающего в 2023 году пакета финансирования в три миллиарда евро, связанного с приемом Турцией сирийских беженцев и предотвращением их поездок в Европу, уже заложено в расчеты будущих бюджетных потребностей ЕС.

Источники, участвующие в переговорах, пишет газета, также отметили, что прогресс в либерализации визового режима и участии Турции в таможенном союзе блока также возможен, но это потребует действий Анкары по вопросам обмена данными и антитеррористического законодательства, а также торговых мер, которые Брюссель считает протекционистскими.

Как пишет издание, в документе дипломатического ведомства ЕС говорится, что главы МИД блока должны обсудить "дальнейшие возможности" по развитию существующих направлений, таких как экономическое сотрудничество, управление миграцией, изменение климата, а также рассмотреть шаги конструктивного взаимодействия, которые позволили бы ЕС быть "более эффективным" в изучении возможностей для сотрудничества. Согласно документу, текущая геополитическая ситуация может привести к преодолению разногласий или открытию новых возможностей для сотрудничества на основе "сближения внешнеполитических интересов ЕС и Турции".

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