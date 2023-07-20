Минобороны Армении дадут больше денег

Министерство обороны Армении получит дополнительно около 6,7 млрд драмов (чуть больше $17 млн).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в четверг.

Как отмечается в пояснительной записке, у министерства возникли непредвиденные расходы, имеющие приоритетный характер.

Напомним, оборонный бюджет республики на 2023 год запланирован в 506 млрд драмов (около $1,31 млрд) или на 35% выше, чем в 2022 году. В то же время, за I квартал 2023 года, было сильно недовыполнено капитальное строительство в ведении Минобороны: из планового объема в 60,7 млрд драмов (около $158 млн), по факту объем работ составил 10,5 млрд драмов (чуть больше $50 млн), то есть в три с лишним раза меньше.

