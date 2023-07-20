Кыргызстан усиливает экспортный контроль на фоне визитов представителей ЕС и США

Кыргызстан усилил экспортный контроль, в том числе за товарами военного и двойного назначения.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Минэкономкоммерции страны.

"После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что обратились в представительство ЕС и посольство США в республике с предложением провести консультации по совершенствованию экспортного контроля. В частности, кыргызская сторона предложила Брюсселю, чтобы уполномоченные органы в странах Евросоюза при вывозе товаров двойного назначения запрашивали сертификаты конечного пользования. "В частности, это необходимо для того, чтобы кыргызская сторона посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующие товары двойного назначения", - пояснили в Минэкономкоммерции.

В апреле Кыргызстан посетил помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, а в марте туда приезжал специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан с целью предотвращения обхода санкций ЕС, введенных против России.