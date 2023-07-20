https://news.day.az/world/1582630.html Боррель назвал сроки своего визита в Китай
Боррель назвал сроки своего визита в Китай
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил в четверг, что его визит в Китай, который Пекин отменял уже дважды, пройдет "вскоре после лета", передает Day.Az.
"Я рассчитываю, что мой визит в Китай, который по соображениям здравоохранения откладывался уже дважды, пройдет вскоре после лета", - сказал Боррель журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Он добавил, что главы МИД ЕС на встрече "обсудят отношения с Китаем в рамках видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном".
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