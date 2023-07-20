Боррель назвал сроки своего визита в Китай

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил в четверг, что его визит в Китай, который Пекин отменял уже дважды, пройдет "вскоре после лета", передает Day.Az.

"Я рассчитываю, что мой визит в Китай, который по соображениям здравоохранения откладывался уже дважды, пройдет вскоре после лета", - сказал Боррель журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Он добавил, что главы МИД ЕС на встрече "обсудят отношения с Китаем в рамках видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном".