Боррель хочет обсудить "безвиз" и интеграционные вопросы с Турцией

"Турция хочет возобновить переговоры с ЕС, и страна хочет поставить европейскую повестку и политические подходы к нам на более высокий уровень".

Как передает Day.Az, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Верховный представитель добавил, что ЕС в первую очередь рассмотрит модернизацию Таможенного союза, а также либерализацию визового режима с Турцией.

Ранее мы писали о том, что дипведомство ЕС призывает блок к взаимодействию с Турцией.