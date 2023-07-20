https://news.day.az/world/1582646.html Боррель хочет обсудить "безвиз" и интеграционные вопросы с Турцией
Боррель хочет обсудить "безвиз" и интеграционные вопросы с Турцией
"Турция хочет возобновить переговоры с ЕС, и страна хочет поставить европейскую повестку и политические подходы к нам на более высокий уровень".
Как передает Day.Az, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.
Верховный представитель добавил, что ЕС в первую очередь рассмотрит модернизацию Таможенного союза, а также либерализацию визового режима с Турцией.
Ранее мы писали о том, что дипведомство ЕС призывает блок к взаимодействию с Турцией.
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