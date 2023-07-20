Объявлен объем грузов, перевезенных из Испании в порты Турции

В январе-июне 2023 года из Испании в порты Турции было перевезено 5 миллионов 538 тысяч 29 тонн грузов.

Как передает в четверг Day.Az, об этом TurkicWorld сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным министерства, корабли под флагом Турции доставили в порты из Испании 522 тысячи 231 тонну грузов, а суда под флагами других стран - 5 миллионов 7 тысяч 824 тонны. За это время судами под флагом Испании в порты Турции было доставлено 7 тысяч 974 тонны грузов. В январе-июне 2023 года в порты Турции из Испании было перевезено 1 миллион 530 тысяч 160 тонн транзитных грузов.

Отметим, что в июне 2023 года порты Турции приняли 33 миллиона 722 тысячи 433 тонны грузов. За этот период грузопоток во внутренние порты на судах под турецким флагом составил 2 млн. 922 тыс. 48 тонн.

"Грузоперевозки судов под флагами других стран в турецкие порты составили 30 миллионов 800 тысяч 385 тонн", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в июне 2023 года из портов Турции было перевезено 5 миллионов 991 тысяча 490 тонн транзитных грузов. По данным министерства, в январе-июне 2023 года порты Турции приняли 194 миллиона 518 тысяч 498 тонн грузов.

"В январе-июне 2023 года прием грузов судами под турецким флагом составил 14 миллионов 375 тысяч 119 тонн. А судами под флагами других стран грузоперевозки в порты Турции составили 180 миллионов 143 тысячи 379 тонн", - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что в январе-июне 2023 года из портов Турции было перевезено 34 миллиона 926 тысяч 267 тонн транзитных грузов.

Отметим, что в 2022 году порты Турции приняли 394 миллиона 90 тысяч 21 тонну грузов. За этот период прием грузов судами под турецким флагом составил 28 миллионов 443 тысячи 135 тонн. А судами под флагами других стран грузоперевозки в порты Турции составили 365 миллионов 646 тысяч 886 тонн.