iPhone будет под запретом в ЦИК России

Центризбирком России планирует запретить сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки", - сообщили в Центризбиркоме.

В мае 2023 года глава ЦИК Элла Памфилова уже рекомендовала сотрудникам отказаться от использования техники Apple в служебных целях.

В ряде российских организаций и ведомств уже введен запрет на использование iPhone в рабочих целях. Так, Минпромторг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступил и "Ростех". Такие же меры планируют ввести в Минпросвещения и в Минцифры.

Данные меры стали вводить на фоне заявления ФСБ о том, что спецслужбы используют технику Apple для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.

