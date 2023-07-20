Посольство Швеции в Багдаде приостановило работу - ВИДЕО
Посольство Швеции в Багдаде приостановило свою работу до дальнейшего уведомления после поджога.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте управления посольствами скандинавского королевства.
"В связи с демонстрациями, которые прошли у диппредставительства Швеции [в Багдаде] 29 и 30 июня, а также 20 июля, посольство закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления. Выдача паспортов и оформление экстренных документов приостановлены", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что протестующие захватили и подожгли посольство Швеции в Багдаде.
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