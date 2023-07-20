Армения прячется от санкций за "бетонными границами"

Правительство Армении "забетонировало" границы и делает все, чтобы местные компании не попали под вторичные санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр экономики Армении Ваан Керобян заявил в беседе с журналистами после заседания правительства в четверг.

"Правительство Армении не раз заявляло, что не присоединяется к санкциям [против РФ], но делает все, чтобы местные компании не попали под вторичные санкции. Мы принимаем многочисленные видимые и невидимые решения, тем самым помогая и объясняя нашим хозяйствующим субъектам, чтобы они не обходили санкции", - сказал Керобян.

Он напомнил про внедрение механизма контроля экспорта, который позволяет контролировать вывоз некоторых видов товаров.

"Таким образом, мы забетонировали наши границы для экспорта таким образом, чтобы не позволить какой-либо компании попасть под санкции", - сказал Керобян.

Причиной для такой реакции послужила публикация, в которой Армения обвинялась в оказании содействия РФ в вопросе обхода санкций.