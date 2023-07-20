Ирак и Швеция в шаге от разрыва отношений

Правительство Ирака официально проинформировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения с королевством в случае, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую информацию распространила пресс-служба премьер-министра Ирака.

Правительство Ирака подтверждает, что оно по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции о намерении разорвать дипломатические отношения со Швецией в случае повторения инцидента с сожжением Корана на ее территории и разрешения на это под предлогом свободы слова", - говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы иракского премьера в Twitter.

Ранее мы показывали кадры с акции протеста, во время которой было сожжено посольство Швеции.