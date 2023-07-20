Молдова денонсировала соглашение с СНГ

Парламент Молдовы денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ, подписанную в 1995 году в Минске.

Как передает Day.Az, со ссылкой на Jurnal.md, предложение о денонсации этой Конвенции принадлежит председателю парламента Игорю Гросу.

Спикер парламента заявил, что в контексте твердой позиции Молдовы по европейскому вектору интересы его страны несовместимы с нынешней политикой, целями и решениями Парламентской ассамблеи СНГ.

"В то же время Молдова продолжает межпарламентские отношения с государствами-участниками СНГ на двустороннем уровне, в том числе в группах дружбы", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что Молдова вышла из соглашения СНГ о ликвидации последствий ЧС.