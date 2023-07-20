Протесты в Таиланде против партии, спонсируемой Джорджем Соросом

Военные Таиланда сопротивляются приходу партии, победившей на выборах и спонсируемой Джорджем Соросом к власти. В стране начинаются протестные демонстрации.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сенаторы, назначенные военными, заблокировали попытку лидера партии Пита Лимжароенрата стать премьер-министром, и его выдвижение на повторные выборы в среду было аннулировано парламентским голосованием, что и вызвало протесты.

Пита также сталкивается с двумя судебными делами и в настоящее время отстранен от работы в парламенте в ожидании расследования утверждений, что он не имел права участвовать в выборах, поскольку владел акциями СМИ. Он отрицает какие-либо нарушения.

Если его признают виновным, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, 20-летний запрет заниматься политикой и штраф.