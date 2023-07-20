Российская делегация покинула центр по зерновой сделке в Стамбуле

Российская делегация покинула Стамбульский координационный центр в связи с выходом РФ из зерновой сделки, сообщают источники в Минобороны Турции, передает Day.Az.

Напомним, что Россия объявила, что с 18 июля сделка прекращает действие. Российская сторона будет готова ее возобновить, когда будет выполнена российская часть договоренностей.

Как сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, США и их союзники будут искать способы заменить зерновую сделку, но найти альтернативу такого же масштаба будет непросто.

18 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее мы писали о том, что делегация ООН в Стамбуле не закрывает дверь перед возможностью продления зерновой сделки.