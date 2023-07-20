https://news.day.az/world/1582690.html Турецкий суд выдал ордер на задержание лидера датской партии
Турецкий суд выдал ордер на задержание лидера датской партии
Уголовный суд Анкары выдал ордер на задержание лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Ранее Генпрокуратура Турции начала расследование в отношении Палудана в связи с сожжением Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме 21 января.
Экстремисту инкриминируется "публичное оскорбление религиозных ценностей, принятых частью населения".
В рамках расследования Генпрокуратура обратилась в суд с запросом о задержании Палудана "для дачи показаний".
Судебная инстанция удовлетворила ходатайство.
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