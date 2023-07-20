Турция и ОАЭ возьмутся за развитие космических технологий и искусственного интеллекта

Турция и ОАЭ будут развивать сотрудничество в сфере космических технологий и искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Анадолу министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

По его словам, это предусмотрено соглашениями, подписанными Анкарой и Абу-Даби в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ.

В частности, он отметил, что Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой трансформации позволит реализовывать проекты в области создания центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Глава ведомства добавил, что Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций создаст правовую основу для прозрачной инвестиционной среды для инвесторов двух стран.

Министр выразил уверенность, что экономические связи Турции и ОАЭ будут расширяться за счет укрепления взаимного инвестиционного климата.

Глава ведомства также коснулся Меморандума о взаимопонимании по развитию общих возможностей в области ракет-носителей для коммерческих целей.

Каджир пояснил, что этот документ направлен на увеличение доли двух стран в стремительно развивающейся "космической экономике".

По его словам, стратегическое сотрудничество на основе этого соглашения создаст возможности для формирования совместной стартовой базы в данной отрасли и разработок ракет-носителей.

Ранее мы писали о том, что Турция и ОАЭ подписали соглашения на сумму свыше $50 млрд.