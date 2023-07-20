Лидеры Узбекистана и Саудовской Аравии обсудили приоритеты сотрудничества

На полях первого Саммита лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Залива и Центральной Азии президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ.

В ходе переговоров была рассмотрена актуальная повестка дальнейшего углубления узбекско-саудовских отношений.

С особым удовлетворением отмечена активизация взаимных контактов и обменов.

Отмечена важность безусловной реализации соглашений и договорённостей, принятых в ходе двустороннего саммита в августе прошлого года.

С начала года объем товарооборота вырос на 20 процентов, число совместных предприятий увеличилось вдвое. Начата реализация важных проектов в "зеленой" энергетике с участием ведущей компании "Acwa Power". Прорабатываются крупные инвестиционные проекты в сфере "зеленого водорода", нефтехимии, сельского хозяйства, фармацевтики, медицины, туризма и других отраслях.