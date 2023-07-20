РФ и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве

Подготовка проекта нового межгосударственного договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном продолжается, и обе стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Day.Az.

"Мы продолжаем подготовку проекта нового крупного межгосударственного договора. Обе стороны подтверждают свою заинтересованность в завершении процесса согласования и подписания данного документа", - подчеркнула дипломат, отвечая на вопросы о возможных затруднениях в процессе разработки договора после протестов иранской стороны в связи с совместным заявлением по итогам министерского заседания стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Захарова напомнила, что результаты шестого заседания Стратегического диалога между Россией и ССАГПЗ, которое состоялось 10 июля в Москве, обсуждались в ходе телефонного разговора министров иностранных дел России и Ирана 18 июля. "Главы внешнеполитических ведомств обеих стран подтвердили свою приверженность основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности", - пояснила дипломат.