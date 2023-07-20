ЕС продлевает санкции против России

Совет Европейского Союза (ЕС) принял решение продлить действие всех экономических санкций против России на шесть месяцев - до конца января 2024 года. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС, сообщает Day.Az.

"Совет принял сегодня решение о продлении запретительных мер против секторов экономики России на шесть месяцев, до 31 января 2024 года", - подчеркнуто в заявлении.

Эти санкции впервые были введены 1 августа 2014 года и регулярно продлевались каждые полгода на основании утверждения об "отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений".

С начала февраля 2022 года ЕС усилил односторонние санкции против России новыми пакетами запретительных мер. Этот санкционный режим ЕС стал самым масштабным в истории сообщества.