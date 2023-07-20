Французский кабмин не смог собраться

Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес с четверга на пятницу заседание правительства на фоне продолжающихся переговоров об изменениях в составе кабинета министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV.

Ожидается, что перемены в кабинете будут проведены до конца дня и назначенные министры примут полномочия от своих предшественников. Таким образом, в пятницу правительство сможет собраться на заседание уже в новом составе, указывает телеканал.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на окружение Макрона сообщил, что реорганизация французского правительства не затронет ключевые министерства, в том числе МИД, МВД, военное ведомство и Минфин.

Как ожидается, действующий министр образования Пап Ндиай покинет свой пост. Его должен сменить Габриэль Атталь, министр-делегат по вопросам бюджета. Главу поменяет и министерство солидарности. Председатель парламентской фракции правящей партии "Ренессанс" Орор Берже сменит в этом кресле Жан-Кристофа Комбе.

Ее коллега по фракции Флоран Будье, по версии телеканала, сменит министра по связям с парламентом Франка Риестера. Это объясняют тем, что Риестеру не удалось найти союзников в парламенте для поддержки пенсионной реформы, из-за чего премьеру Элизабет Борн пришлось проводить законопроект без голосования из-за отсутствия необходимого большинства. Это вызвало протесты профсоюзов и волну антиправительственных демонстраций.

Нынешний состав кабмина был утвержден в июле 2022 года.

Ранее мы писали о том, что Макрон пытается спасти положение с помощью перестановок в правительстве.