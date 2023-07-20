Совет Европы продлил мандат спецпредставителя ЕС Тойво Клаара

Совет Европы продлил мандат специального представителя ЕС Тойво Клаара, сообщает в четверг Day.Az.

Таким образом, его мандат был продлен до 31 августа 2024 года.

Клаар был назначен уполномоченным ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии 13 ноября 2017 года. Его задача - способствовать региональному сотрудничеству между Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Напомним, что 9 июня 2023 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, по вопросам региональной безопасности.

Клаар выразил поддержку ЕС процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду на продолжение контактов между политическим руководством обеих стран в этом направлении.