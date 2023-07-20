https://news.day.az/world/1582743.html Крупный град вызвал разрушения в Италии - ФОТО - ВИДЕО
Крупный град вызвал разрушения в Италии - ФОТО - ВИДЕО
Крупный град утром вызвал разрушения в Читтаделле, регион Венето, Италия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
С мест сообщают о повреждении множества транспортных средств, крыш домов и окон, а также сельскохозяйственных угодий.
Уже днём крупный град обрушился на провинцию Тревизо, также в итальянском регионе Венето.
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