Крупный град вызвал разрушения в Италии

Крупный град утром вызвал разрушения в Читтаделле, регион Венето, Италия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

С мест сообщают о повреждении множества транспортных средств, крыш домов и окон, а также сельскохозяйственных угодий.

Уже днём крупный град обрушился на провинцию Тревизо, также в итальянском регионе Венето.