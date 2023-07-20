В Австралии обнаружили новый вид ядовитых змей

Группа исследователей из Австралии обнаружила новый вид ядовитых змей, пишет Daily Mail. Эти рептилии обитают в пустынных районах центральной части континента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый вид ядовитых рептилий получил научное название Demansia Cyanochasma - пустынная плетистая змея. На протяжении десятилетий змеи этого вида классифицировались как родственные, но последние исследования показали, что это все же отдельный вид.

Команда, возглавляемая генетиком из Университета Аделаиды Джеймсом Нанкивеллом, вместе с исследователями Марком Хатчинсоном, Брэдом Мэрианом и Брайаном Бушем, обнаружила уникальные генетические различия, найденные в образцах тканей плетистых змей, что привело к их точной идентификации.

Несмотря на свою ядовитость, Demansia Cyanochasma не представляют серьезной угрозы для человека и питаются в основном ящерицами.

"Они вырастают примерно до 70 сантиметров в длину и очень тонкие, это означает, что их голова очень маленькая, а клыки очень короткие", - прокомментировал Хатчинсон.