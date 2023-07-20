https://news.day.az/world/1582786.html ТРСК должна быть признана как можно скорее - Эрдоган
ТРСК должна быть признана как можно скорее - Эрдоган
Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) должна быть признана как можно скорее.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 20 июля на церемонии празднования Дня мира и свободы в ТРСК, передает Day.Az.
"Я с милосердием и благодарностью поминаю премьер-министра г-на Эчевита, вице-премьера г-на Эрбакана и уважаемого Тюркеша, который проложил путь мирному движению 1974 года" - сказал Эрдоган.
Президент отметил, что Турция всегда будет гарантом существования, суверенитета и бытия турок-киприотов.
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