Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) должна быть признана как можно скорее.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 20 июля на церемонии празднования Дня мира и свободы в ТРСК, передает Day.Az.

"Я с милосердием и благодарностью поминаю премьер-министра г-на Эчевита, вице-премьера г-на Эрбакана и уважаемого Тюркеша, который проложил путь мирному движению 1974 года" - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что Турция всегда будет гарантом существования, суверенитета и бытия турок-киприотов.