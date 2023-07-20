Стратегические бомбардировщики США провели учения над Эстонией
Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress в среду осуществили полет над Эстонией в рамках совместных учений с союзниками.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил Минобороны Эстонии.
"Стратегические бомбардировщики США Boeing B-52H Stratofortress совершили полет над Эстонией в рамках учений <...>, их сопровождали британские, французские и румынские самолеты", - говорится в пресс-релизе ведомства, при этом количество бомбардировщиков указано не было.
Как отмечает Минобороны, США регулярно проводят подобные учения, они улучшают взаимодействие союзников по реагированию на потенциальные кризисы по всему миру.
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