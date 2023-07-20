Аббас и Нетаньяху посетят Турцию

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время посетят Турцию с интервалом в три дня, передает Day.Az.

Согласно сообщению из канцелярии турецкого президента, в течение одной недели президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил отдельно принять участие во встречах в Турции президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе этих визитов лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам.

Махмуд Аббас посетит Турцию 25 июля, а Биньямин Нетаньяху прибудет в страну 28 июля.