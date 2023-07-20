https://news.day.az/world/1582799.html Аббас и Нетаньяху посетят Турцию
Аббас и Нетаньяху посетят Турцию
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время посетят Турцию с интервалом в три дня, передает Day.Az.
Согласно сообщению из канцелярии турецкого президента, в течение одной недели президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил отдельно принять участие во встречах в Турции президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе этих визитов лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам.
Махмуд Аббас посетит Турцию 25 июля, а Биньямин Нетаньяху прибудет в страну 28 июля.
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