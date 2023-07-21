В Канаде упал вертолет

Пилот погиб в результате падения пожарного вертолета в провинции Альберта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CBC, ссылаясь на Совет по безопасности на транспорте.

"Он [вертолет] столкнулся с землей во время операции по тушению пожара", - цитирует телеканал представителя совета.

Как отметил CBC, пилот стал третьим сотрудником пожарных служб, погибшим в ходе тушения лесных пожаров в Канаде в 2023 году.

На прошлой неделе канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что сейчас в стране наблюдается почти 900 активных очагов возгорания, половина из них пока не взята под контроль. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Блэр назвал нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории Канады.