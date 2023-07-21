Фидан провел консультации с главами МИД четырех стран

Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, провел телефонные переговоры с главами МИД Ирака, Саудовской Аравии, Египта и премьер-министром Ливии, передает Day.Az.

В ходе этих переговоров они обсудили провокацию, связанную с осквернением Корана перед посольством Ирака в Стокгольме.

Главы МИД обменялись мнениями по мобилизации Организации исламского сотрудничества (ОИС) и обсудили совместные меры, которые необходимо предпринять в связи с увеличивающимся числом антиисламских провокаций и преступлений на почве ненависти против ислама в Европе.

Также политики осудили акт осквернения Корана в Стокгольме, что нашло поддержку Совета ООН по правам человека (СПЧ). На специальной сессии СПЧ, инициированной Организацией исламского сотрудничества, был обсужден проект резолюции, осуждающий акты осквернения Корана. 28 стран проголосовали за принятие резолюции, 12 против и 7 воздержались.

МИД Турции осудил акт осквернения Корана перед посольством Ирака в Стокгольме и выразил ожидание от Швеции, как от страны с международными обязательствами перед ООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Советом Европы, предпринять необходимые меры для предотвращения преступлений, связанных с ненавистью против ислама.

Турция поддерживает усилия и будет продолжать работать совместно со всеми странами, выступающими против исламофобии, ксенофобии, расизма и дискриминации.