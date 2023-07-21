В США испытали безэкипажный ракетный комплекс

Морские пехотинцы США провели первый за два года испытательный пуск крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) с безэкипажной пусковой установки комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Об этом сообщает Naval News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что систему испытали в июне на военно-морской авиабазе Пойнт-Мугу. Этот пуск стал третьим с безэкипажной пусковой установки ROGUE Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary).

Пусковая установка на шасси бронеавтомобиля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) несет две ракеты NSM с дальностью пуска до 185 километров. Эксплуатацию NMESIS планируют начать в четвертом квартале 2023 года.