Компания Boeing показала первое видео, демонстрирующее испытания беспилотного подводного аппарата Orca, который разрабатывают в рамках программы Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) в интересах Военно-морских сил (ВМС) США. Соответствующую запись опубликовали в Twitter компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На ролике виден верх корпуса морского аппарата, большая часть которого находится под водой.

"Расширенная автономность Orca XLUUV позволяет транспортному средству месяцами работать в открытых, перегруженных и спорных водах практически без вмешательства человека", - говорится в сообщении.

В 2019 году ВМС США заключили с компаниями Boeing и Huntington Ingalls Industries контракт на начало работ по созданию четырех беспилотных аппаратов. Orca с дизель-электрической силовой установкой развивает скорость до 15 километров в час, а максимальная дальность плавания составляет 10,5 тысячи километров.