Китайскую модель развития назвали устаревшей

Неожиданное замедление роста ВВП, с которым в 2023 году столкнулся Китай, свидетельствуют о том, что выбранная Пекином модель роста больше не соответствует глобальной экономике. Об этом заявил главный экономический советник крупнейшей в Европе страховой компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан, пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он назвал устаревшими принципы развития, в рамках которых Китай не может выбрать - стимулировать экономику сверху вниз, централизованно, или же довериться инициативе снизу, которая позволит добиться большей экономической активности.

Надежда на глобализацию как спасательный круг не выглядит оправданной, поскольку развитые страны вряд ли будут расти с той же скоростью, что раньше, и наращивать потребление китайских товаров.

Кроме того, диверсификация цепочек поставок ударит по иностранным инвестициям, а давление США добавит технологических и торговых ограничений. По мнению Эль-Эриана, Пекину следует не ждать помощь от иностранных партнеров, а модернизировать внутреннюю политику, предоставив регионам большую автономию в принятии решений.

Вместе с тем эксперт признает, что в случае Китая переходить на новые рельсы сложно, ведь смену системы управления пришлось бы проводить с учетом стареющего населения и растущей безработицы. Так что пока страна находится в поиске верного баланса между центральными директивами и свободой принятия решения на местах.