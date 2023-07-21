Трамп о возможном вступлении Украины в НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею о возможном вступлении Украины в НАТО в настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба политика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сама идея о том, что мы можем хотя бы подумать о вступлении Украины в НАТО в такое время совершенно безумна. <..> Последнее, что должна делать страна - идти на риск войны с Россией, вооруженной ядерным оружием, или Китаем, или другими странами", - заявил политик.