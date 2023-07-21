Крупнейший мировой поставщик запретил экспорт риса

Индия запретила экспорт всего риса, кроме басмати. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке: цены на рис в Дели с начала года выросли на 15% - заметнее, чем стоимость остальных товаров. На Индию приходится 40% мирового экспорта риса, передает Day.Az со ссылкой на forbes.ru.

Генеральный директорат внешней торговли Индии (DGFT) запретил экспорт всего риса, кроме басмати, следует из уведомления, опубликованного на сайте ведомства.

Ограничения коснутся всего белого риса, в том числе полумолотого, цельнозернового, шлифованного и нешлифованного. Допускается экспорт риса, если его отгрузка началась до публикации уведомления, крайний срок отправления - 31 августа. Будут разрешены поставки на основании разрешения индийского правительства в другие страны на основе запроса их властей, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, указано в документе.