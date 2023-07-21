В России предупредили Армению

Парламент Армении должен изучить последствия присоединения страны к Римскому статуту и оценить риски для союзнических отношений с РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального Собрания Армении заявил зампред СФ, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев.

Ранее сообщалось, что правительство республики намерено направить Римский статут Международного уголовного суда в парламент на ратификацию.

"Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям. Призываем наших союзников еще раз внимательно изучить последствия присоединения к Римскому статуту и оценить возможные риски для союзнических отношений с Россией. Я обращаюсь в этом случае к парламентариям", - сказал Воробьев.

По его словам, сейчас идет диалог между министерствами иностранных дел России и Армении.

