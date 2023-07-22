Байден создает рабочую группу по потолку госдолга США

Президент США Джо Байден издал распоряжение о создании рабочей группы по недопущению превышения потолка госдолга США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, группу возглавят советник Белого дома Стюарт Делери и директор Национального экономического совета США Лаэль Брейнард. Отмечается, что в состав группы не войдут представители республиканской партии. В группу также входят министр финансов США Джанет Йеллен, генеральный прокурор страны Меррик Гарланд, председатель Совета экономических консультантов Джаред Бернштейн и директор административно-бюджетного управления в составе администрации президента США Шаланда Янг.

"Теперь, когда недавний долговой кризис пройден, необходимо изучить все юридические и политические опции, чтобы не допустить повторения ситуации, когда все доверие к Соединенным Штатам и их платежеспособность становится заложником конгресса", - говорится в распоряжении Байдена.