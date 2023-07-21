В Германии полиция ищет сбежавшую львицу. Ориентировочно, животное затаилось в пригороде Берлина. Об этом сообщает германский телеканал Prosieben со ссылкой на данные правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам очевидцев, изначально хищницу заметили прячущейся в кустах у одной из городских автотрасс. Позднее инцидент со львицей привлек внимание сотрудников полиции, которые заявили, что операция по поиску дикого зверя уже стартовала. Отмечается, что рассматривается как возможность временного усыпления животного, так и его отстрела.

"Поймать львицу пытаются сотрудники полиции, в том числе оперативники на двух вертолетах, и охотники с транквилизаторами", - указывается в материале.

При этом остается неизвестным, откуда сбежал зверь, так как местные зоопарки, приюты и цирки не сообщали о пропаже львицы, сообщает телеканал.

Власти ФРГ предупредили жителей и гостей Берлина об опасности нападения со стороны дикого животного, в настоящее время вполне свободно разгуливающего на воле близ южных окраинах города.