В Японии отреагировали на российско-китайские морские учения

Власти Японии пристально наблюдают за совместными военными учениями России и Китая в Японском море. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы неусыпно следим за нынешними совместными действиями военных [РФ и КНР] с позиции обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.