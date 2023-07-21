Лидеры Израиля и Палестины едут к Эрдогану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас на следующей неделе посетят с визитом Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Согласно информации, президент Палестины прибудет с визитом в Турцию 25 июля. Спустя три дня, 28 июля Турцию посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Лидеры двух стран прибудут в Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках визита президента Палестины лидеры двух стран обсудят палестино-турецкие отношения, конфликт между Израилем и Палестиной, и другие вопросы международной и региональной повестки.

"Лидеры Турции и Израиля же обсудят двусторонние отношения между странами, а также шаги, необходимые для развития сотрудничества. Состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении.