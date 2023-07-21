Генсек ООН солидарен с исламским миром

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил акты проявления исламофобии и заявил о солидарности с мусульманским сообществом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом Гутерриш заявил на встрече с группой послов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Нью-Йорке.

Гутерриш подчеркнул, что ООН приложит усилия для выполнения резолюции Совета по правам человека "по борьбе с антирелигиозной ненавистью, ведущей к дискриминации, вражде и насилию".

Генсек организации также выразил солидарность с мусульманским сообществом.

Генеральный секретарь осудил нетерпимость, насилие и акты исламофобии, "которые ведут к эскалации напряженности и провоцируют дискриминацию и радикализацию".