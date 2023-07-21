Предъявление очередного обвинения Трампу откладывается

Большому жюри США откладывает предъявление обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в попытке отменить результаты выборов, поскольку ещё продолжается опрос свидетелей и следователей. По данным CNN, слушания не будут завершены еще как минимум месяц, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Трамп уже получил целевое письмо с указанием возможности предъявления обвинения, которое станет для него третьим в этом году.

Журналист Associated Press Эрик Такер объясняет, что такое целевое письмо: "Целевое письмо обычно отправляется людям, которым министерство юстиции готово предъявить обвинение. Это означает, что следователи собрали доказательства, которые связывают человека - в этом деле Дональда Трампа - с расследуемым преступлением".

Шесть часов продолжалось в четверг заседание Большого жюри, на котором шли слушания показаний. Рассматривались доказательства предполагаемых попыток Трампа отменить результаты выборов за несколько дней до беспорядков в Капитолии в январе 2020 года.