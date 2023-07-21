Сеул выдвигает ультиматум Пхеньяну

В Министерстве обороны Республики Корея пригрозили Северной Корее уничтожением после применения ядерного оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корейское издание Yonhap.

В Сеуле подчеркнули, что применение ядерного оружия Пхеньяном в отношении союза США и Южной Кореи будет означать падение северокорейского режима.

"Северная Корея никогда не добьется каких-либо уступок от альянса Южной Кореи и США из-за своих ядерных разработок и угроз, и мы призываем ее признать, что ее изоляция и нищета будут только углубляться, и быстро выйти на путь денуклеаризации", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

20 июля в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею "условием применения ядерного оружия".

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.