Ереван не может найти выход из мусорного лабиринта

С недавних пор в Ереване обострилась и без того набившая оскомину проблема мусора.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по неизвестной причине вывоз мусора осуществляется реже необходимого, из-за чего в баках и около них скапливаются груды отходов. Все эти кучи в июльскую жару источают "благоухание" на радость жителям соседних домов, не говоря о малой эстетичности зрелища.

В целом происходящее очень напоминает последние дни приснопамятного "Санитек"-а и наводят на мысль о банальном саботаже в преддверии муниципальных выборов.

Фотографии сделаны за один вечер на одной улице и в прилегающих дворах.

В непосредственной близости от одной из мусорных куч расположен районный офис правящей партии "Гражданский договор".

Ситуация с мусором в Ереване весьма сложная. Некоторое время назад возник пожар на мусорной свалке города. Несмотря на попытки пожарных справиться с огненной стихией, им пришлось остановить борьбу с огнем.

Согласно предоставленным данным, на свалке сгорело более 3000 кв. м мусора.