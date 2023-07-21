https://news.day.az/world/1582928.html Анкара будет добиваться продолжения зерновой сделки в четырехстороннем формате
Анкара будет добиваться продолжения зерновой сделки в четырехстороннем формате
Турция настаивает на продолжении выполнения условий зерновой сделки, причем речь идет о четырехстороннем формате. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в Анкаре, передает Day.Az.
"Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате. В связи с этим мы продолжаем предпринимать шаги в данном направлении", - сказал собеседник агентства.
Анкара при этом рассчитывает, что Москва возобновит участие в зерновой сделке.
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