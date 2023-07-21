На юге Польши упал американский беспилотник

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий военным США, упал на юге Польши в местности Тшебень. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что дрон нашел случайный прохожий и сообщил о нем в экстренные службы. Беспилотник упал недалеко от дороги в незаселенной местности, и пострадавших в результате инцидента не оказалось.

Выяснилось, что беспилотник использовался американскими военными в ходе учений на близлежащем полигоне. Операторы дрона потеряли контроль над ним, после чего беспилотник исчез.