https://news.day.az/world/1582939.html На юге Польши упал американский беспилотник
На юге Польши упал американский беспилотник
Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий военным США, упал на юге Польши в местности Тшебень. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что дрон нашел случайный прохожий и сообщил о нем в экстренные службы. Беспилотник упал недалеко от дороги в незаселенной местности, и пострадавших в результате инцидента не оказалось.
Выяснилось, что беспилотник использовался американскими военными в ходе учений на близлежащем полигоне. Операторы дрона потеряли контроль над ним, после чего беспилотник исчез.
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