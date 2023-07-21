Кыргызстан предложил Турции продлить срок действия визы
Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков встретился в Анкаре с министром внутренних дел Турции Али Ерликая.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, с учетом текущих изменений в миграционной политике Турции, Улан Ниязбеков предложил предоставить миграционную амнистию на беспрепятственный выезд (без штрафов и депортации) гражданам Кыргызстана, нарушившим правила пребывания в стране по разным причинам, и их последующую легализацию, а также увеличить безвизовый режим с 90 дней до 180 дней.
Согласно информации, Али Ерликая выразил готовность детально изучить предложения и просьбы кыргызской стороны.
Кроме того, стороны договорились о продолжении работы правоохранительных органов двух стран по реализации совместных проектов и инициатив.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание предпринять необходимые шаги против нелегальной миграции.
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