Кыргызстан предложил Турции продлить срок действия визы

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков встретился в Анкаре с министром внутренних дел Турции Али Ерликая.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, с учетом текущих изменений в миграционной политике Турции, Улан Ниязбеков предложил предоставить миграционную амнистию на беспрепятственный выезд (без штрафов и депортации) гражданам Кыргызстана, нарушившим правила пребывания в стране по разным причинам, и их последующую легализацию, а также увеличить безвизовый режим с 90 дней до 180 дней.

Согласно информации, Али Ерликая выразил готовность детально изучить предложения и просьбы кыргызской стороны.

Кроме того, стороны договорились о продолжении работы правоохранительных органов двух стран по реализации совместных проектов и инициатив.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание предпринять необходимые шаги против нелегальной миграции.