Эрдоган призывает западные страны предпринять меры для возобновления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны предпринять меры по зерновой сделке, прекращение работы этого механизма приведет к голоду и волне миграции, передает Day.Az.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

"Прекращение реализации черноморской зерновой инициативы повлечет за собой целый ряд последствий, включая рост мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и новые волны миграции. Мы без колебаний возьмем на себя инициативу по предотвращению этого.... Западные страны также должны принять меры по этому вопросу. Благодаря черноморской зерновой инициативе мы обеспечили поставку на мировые рынки более 33 миллиона зерновых, предотвратили глобальный продовольственный кризис, последствия которого будут гораздо более тяжелыми после глобальной пандемии и экономического кризиса", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из турне по странам Персидского залива.

По его словам, продолжение столь важной по своим результатам инициативы в интересах человечества.

"Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, достигнут, и мы сделаем все возможное для его продолжения", - заявил турецкий лидер.

Что касается российской позиции, то у Москвы, по словам Эрдогана, есть "определенные ожидания по зерновой сделке", которые он рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным. "Мы поддерживаем отношения с Россией. И господин Хакан [Фидан], мой министр иностранных дел, и господин Ибрагим [Калын], глава Национальной разведывательной организации (MIT) продолжают свои переговоры. Вместе с переговорами мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным", - сказал Эрдоган.

Ранее мы писали о том, что Анкара будет добиваться продолжения зерновой сделки в четырехстороннем формате.