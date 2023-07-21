Мирзоян недоволен российскими миротворцами

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что армянское общество разочаровано действиями российских миротворцев в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в интервью австрийской газете "DerStandard".

Глава армянской дипломатии отметил, что дискуссии в армянском обществе указывают на то, что ожидания от деятельности миротворцев были более высокими.