https://news.day.az/world/1582971.html Мирзоян недоволен российскими миротворцами
Мирзоян недоволен российскими миротворцами
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что армянское общество разочаровано действиями российских миротворцев в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в интервью австрийской газете "DerStandard".
Глава армянской дипломатии отметил, что дискуссии в армянском обществе указывают на то, что ожидания от деятельности миротворцев были более высокими.
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