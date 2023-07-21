Центробанк РФ поднял ключевую ставку

Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку - на 1 п.п., до 8,5% годовых, указав на усиление инфляционного давления, следует из сообщения регулятора.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.

Регулятор отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

ЦБ повысил свой прогноз средней ключевой ставки на 2023 год - до 7,9-8,3% с 7,3-8,2%, на 2024 год до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5-6%. В 2026 году ключевая ставка прогнозируется на уровне 5,5-6,5 годовых.